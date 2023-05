Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tür hält stand

Apolda (ots)

Im Zeitraum 29.04.2023, 18:00 Uhr bis 30.04.2023, 09:30 Uhr versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus in Apolda, Schillerstraße 20 einzudringen. Hier wurde versucht eine massive Holztür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro entstand. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell