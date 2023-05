LPI-J: Wohnung aufgesucht und Schmuck gefunden

Apolda (ots) - In der Zeit vom 27.04.2023, 16:00 Uhr bis 28.04.2023, 08:00 Uhr wurde durch Unbekannte die Rathausfassade auf dem Markt in Apolda beschmiert. Mit einem schwarzen "Edding - Stift" wurde vermutlich eine Telefonnummer aufgemalt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

