Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrzeugschlüssel aus stehendem Pkw mit laufendem Motor gestohlen

Pirmasens (ots)

Am Montag, um 15:50 Uhr, stellte ein Mann den Diebstahl seines Autoschlüssels fest. Er hielt gegen 15:45 Uhr vor dem Anwesen Zweibrücker Straße 30A an und ließ den Motor seines Smart laufen, während er seine Einkäufe in die Wohnung brachte. Der Schlüssel befand sich an einem Schlüsselbund mit mehreren Schlüsselanhängern: Eine Vogelfeder, ein Karabiner, ein roter Würfel und eine Schweizer Münze.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

