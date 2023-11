Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Drei Kellerabteile der Anton-Bruckner-Straße 1 und sechs in der Alleestraße 60 aufgebrochen

Pirmasens (ots)

Am Montagvormittag stellte man fest, dass in dem Mehrfamilienhaus, Anton-Bruckner-Straße 1, drei Kellerabteile offen standen. Sie waren zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen durchwühlt worden, ohne dass etwas fehlte. Vermutlich schraubte die unbekannte Täterschaft die Schließvorrichtung an den Türen mittels Akkuschrauber ab und schraubte diese untypischerweise im Nachgang wieder an.

Zwischen Donnerstag und Montag wurden 4 Kellerabteile in der Alleestraße 60 aufgebrochen, zwei weitere standen offen. Auch hier wird bislang nichts vermisst.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell