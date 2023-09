POL-PPTR: Raubdelikt im Trierer Palastgarten - Die Polizei sucht Zeugen

Trier (ots) - Der alkoholisiere Täter schlug in der Nacht des 5. September gegen 2 Uhr die Scheibe einer Trierer Gaststätte am Kopf der Römerbrücke ein und betrat diese dadurch. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Tat und verständigte die Polizei, welche den 35-jährigen Täter noch in der Gaststätte festnehmen konnten. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

