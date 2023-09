Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nach eskaliertem Familienstreit - Polizei sucht weitere Zeugen

Trier (ots)

Nach dem eskalierten innerfamiliären Streit zwischen Vater und Sohn in der Wohnung des Vaters in der Karl-Marx-Straße Mittwochnachmittag, dem 30. August, gegen 16.30 Uhr, dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei Trier wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 27-jährigen Sohn, der sich seit gestern in Haft befindet, weiter an.

Bislang sind bereits mehrere Hinweise bei der Polizei eingegangen, die nun in den Ermittlungen berücksichtigt werden. Die Ermittler bitten Zeugen des Geschehens jedoch weiterhin darum, unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 Kontakt aufzunehmen.

Insbesondere ein potentieller Zeuge, der unmittelbar bevor der Geschädigte aus dem Fenster fiel, die Karl-Marx-Straße in Richtung Römerbrücke entlang ging und möglicherweise wichtige Angaben zum Vorgeschehen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Bei diesem Zeugen handelt es sich um einen Mann, der zur fraglichen Zeit mit einer hellblauen Jeansjacke, einem rot-weißen Pullover, einer blauen Jeanshose sowie einer dunklen Schirmmütze bekleidet war und einen hellen Regenschirm benutzte.

