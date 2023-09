POL-PPTR: Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung

Hochscheid/Wittlich (ots) - Aufgrund der Vielzahl von deutlich überladenen Holztransporten im Jahr 2023 kontrollierten Beamte der Schwerlastkontrollgruppe des PP Trier wie schon in der Vergangenheit verstärkt Holztransporte in der Region. Im Rahmen dieser Kontrollen stoppten die Beamten am Donnerstagnachmittag zunächst auf der B-327 bei Hochscheid ein mit Altöl ...

mehr