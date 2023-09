Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizeipräsidium bietet Bewerbungstraining zum Polizeiberuf an

Trier (ots)

Am Samstag, 07.10.2023, von 09:00 - 13:00 Uhr, bietet das Polizeipräsidium Trier in Wittlich-Wengerohr ein Bewerbungstraining für Interessierte am Polizeiberuf an. Mit der Veranstaltung möchten wir Bewerber*innen und Interessierten den Ablauf unseres Auswahlverfahrens näherbringen und ihnen Ängste nehmen.

Im Rahmen der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, einen kognitiven Leistungstest mit persönlicher Auswertung sowie die Übungen des Sporttestes zu absolvieren. Zudem gibt es hilfreiche Hinweise zum Bewerbungsgespräch.

Das Angebot richtet sich an alle, die sich bereits bei der Polizei Rheinland-Pfalz beworben haben, mit dem Gedanken einer Bewerbung spielen oder sich zunächst über das Auswahlverfahren informieren möchten. Informationen zu den Einstellungsvoraussetzungen gibt es auf https://s.rlp.de/Qq0C8.

Die Veranstaltung findet in der Liegenschaft des Polizeipräsidiums Einsatz-, Logistik und Technik in Wittlich-Wengeorhr, Zur Polizeischule statt.

Da die Teilnahmezahlen begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung an die Adresse PPTrier.Einstellungen@polizei.rlp.de erforderlich.

Polizeikommissarin Lisa-Marie Jenetz ist über die o.a. Email-Adresse oder telefonisch unter 0651/9779-1234 erreichbar. Weitere Informationen unter www.polizei.rlp.de/karriere

