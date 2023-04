Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230404-2-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Kronshagen gesucht

Kronshagen ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 04.04.2023 zwischen 09.30 Uhr bis 12.30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Am Holm 26 in Kronshagen.

Der hellgrüne Skoda Fabia der Geschädigten parkte mit der Front Richtung Suchsdorfer Weg am Fahrbahnrand. Ein anderes Fahrzeug muss gegen den Skoda gefahren sein, anschließend flüchtete der Fahrer des Verursacherfahrzeugs.

An dem Skoda waren deutlich weiße und schwarze Abschrammungen zu sehen, der linke Außenspiegel des Skoda war weggeklappt. Das Verursacherfahrzeug müsste einen Schaden an seiner rechten Seite aufweisen.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro am Skoda.

Die Polizei in Kronshagen sucht jetzt nach Zeugen des Unfalls. Wer konnte den Unfall beobachten, wer kann Hinweise auf den Verursacher geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Kronshagen unter der Rufnummer 0431-1601730.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell