POL-MA: Heidelberg: Farbschmierer auf dem Universitätsplatz vorläufig festgenommen

Heidelberg-Altstadt (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 03.55 Uhr kam es im Bereich der Kisselgasse in Heidelberg zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter entzündeten eine im Bereich des Erdgeschosses an einem Baugerüst angebrachte Kunststoffplane, welche in der Folge auf einer Länge von ca. 10 Metern abbrannte. Die Feuerwehr Heidelberg war mit sechs Einsatzkräften ...

mehr