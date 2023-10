Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Radfahrerin schwer verletzt - Zeugen gesucht!

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Samstagmittag gegen 12.50 Uhr kam es auf dem Geh- und Radweg im Bereich des Mannheimer Schlossparks zu einem Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr eine 81-jährige Radfahrerin die Konrad-Adenauer-Brücke von Ludwigshafen kommend in Fahrtrichtung Otto-Selz-Straße. Im dortigen Ellipsenbogen kam sie aus bislang unbekannter Ursache, unmittelbar nach einer Straßenlaterne zu Fall. Die Radfahrerin erlitt hierbei schwere Kopfverletzungen und wurde im Anschluss zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ob es zu einer Kollision zwischen der 81-Jährigen und der Straßenlaterne kam oder gar Dritte an dem Unfallgeschehen beteiligt waren, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, welche möglicherweise sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim, Tel. 0621 / 174-4222 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell