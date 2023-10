POL-MA: Schönnbrun, Rhein-Neckar-Kreis: Unter Drogeneinfluss dafür ohne Führerschein mit PKW unterwegs

Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Gegen 20:35 Uhr meldeten mehrere Anwohner in der Theodor-Heuss-Straße in Dossenheim eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus. Eine Person sei verletzt worden. Durch die alarmierten Kräfte der Feuerwehr konnte ein kleiner Zimmerbrand in einer Wohnung im 1. Obergeschoss lokalisiert und schnell gelöscht werden. Wie es zu der ...

