Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Neckarstadt: Trickdiebstahl durch unbekanntes Trio

Mannheim (ots)

Am Samstag, gegen 01 Uhr ging der 53-jährige Geschädigte zusammen mit seiner Freundin im Bereich Alter Messplatz/Mittelstraße zu Fuß in Richtung Max-Joseph-Straße. Plötzlich kreuzte eine männliche Person ihren Weg und entschuldigte sich für sein Verhalten. Im selben Moment kam eine weitere Person und beugte sich direkt vor deren Füßen auf den Boden. Es schien, als müsste sich die Person übergeben. Eine dritte männliche Person befand sich hinter dem Pärchen. Die Drei entfernten sich dann zusammen in unbekannte Richtung. Im Nachhinein stellte der Geschädigte fest, dass sein Geldbeutel, sowie sein Mobiltelefon entwendet wurden. Offensichtlich wurden die Gegenstände während der Ablenkung aus seiner Hoodie-Jacke entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 700,00 Euro. Das Revier Mannheim-Neckarstadt hat bezüglich den unbekannten Täter die Ermittlungen aufgenommen./CW

