Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Messenger-Betrug

Recke (ots)

Kriminelle haben sich per Messenger-Nachricht als Tochter eines Mannes aus Recke ausgegeben und so einen vierstelligen Eurobetrag erbeutet. Die Betrüger schrieben am Montagnachmittag (31.05.23) eine Nachricht auf das Handy des Reckers. Nach einem kurzen Nachrichtenwechsel - der Geschädigte ging davon aus, dass er mit seiner Tochter chattete - wurde um die Überweisung eines vierstelligen Betrags gebeten, um Rechnungen für ein Handy und ein Laptop begleichen zu können. Der Mann aus Recke zahlte einen ersten Betrag, dann wurde er skeptisch. Er rief seine echte Tochter an, der Betrug kam ans Tageslicht. Immer wieder versuchen Betrüger, mit falschen Messenger-Nachrichten, die angeblich vom Sohn, der Tochter oder dem Enkelkind geschickt werden, an Geld zu kommen. Die Polizei rät: - Gehen niemals auf Geldforderungen ein, die per Kurznachricht auf dem Handy gestellt werden. - Rufen Sie im Zweifel ihre Angehörigen mit der ihnen bekannten Rufnummer an und prüfen Sie, ob der geschilderte Sachverhalt stimmt. - Sind Sie Opfer eines Telefonbetrugs geworden? Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei! Informationen zu weiteren Betrugsmaschen und Handlungsanweisungen, wenn es zum Betrug gekommen ist: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

