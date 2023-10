Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Laute Knallgeräusche im Mehrfamilienwohnhaus, Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Theodor-Heuss-Straße in Dossenheim ist es zu mehreren kleinen Explosionen gekommen. Die Feuerwehr ist derzeit vor Ort und eruiert die genauen Umstände. Ein offener Brand ist derzeit nicht erkennbar. Das Mehrfamilienhaus wurde sicherheitshalber geräumt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell