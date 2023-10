Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Tankstelle - Diebstahl von Tresor - Zeugenaufruf

Schriesheim (ots)

Am Freitagmorgen, um 03.15 Uhr verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, nachdem er an einer Tankstelle verdächtige Geräusche vernommen hatte. Er stellte weiter fest, dass die Alarmanlage auslöste und wählte den Notruf. Ein silber-metallic-farbener Audi S 6, mit HP-Kennzeichen, verließ daraufhin schnell das Tankstellengelände in der Landstraße in unbekannte Richtung.

Durch die eingetroffene Streife des Polizeireviers Weinheim wurde in der Folge festgestellt, dass durch die unbekannte Täterschaft zunächst die Schiebetür gewaltsam aufgebrochen wurde. Außerdem wurde aus dem Verkaufsraum ein Tresor gewaltsam aus der Verankerung gerissen und abtransportiert.

Weder der Sachschaden, noch die Höhe des Diebstahlschadens sind bislang bekannt.

Das Fachdezernat 9.3 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zu der unbekannten Täterschaft oder dem Sachverhalt machen können.

Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621/174-4444, bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell