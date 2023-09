Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Wasserrohrbruch an der Groninger Straße

Delmenhorst (ots)

Am frühen Freitagmorgen des 15. September 2023, gegen 4 Uhr, stellten die Beamten der Polizei Delmenhorst einen Wasserrohrbruch an der Groninger Straße in Delmenhorst fest.

Mit aktuellem Stand der Dinge ist die Straße massiv unterspült, sodass der betroffene Bereich abgesperrt und nicht befahrbar ist.

Wie es zu dem Rohrbruch kam und wie lange die Feuerwehr und die Stadtwerke noch an der Gefahrenstelle beschäftigt sind, kann derzeit nicht gesagt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell