POL-MA: B39 - Hockenheim: Unfall auf der B39, L 722 und Salierbrücke - PM 3 - Abschlussmeldung

Hockenheim (ots)

Die Unfallaufnahme zum vorgenannten Unfall ist aktuell beendet worden. Die Straßensperrungen wurden um 15:56 Uhr wieder aufgehoben, der Verkehr ist wieder freigegeben.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird von folgendem, vorläufigem Unfallhergang ausgegangen:

Eine 75-Jähriger VW-Fahrerin befuhr die L 722 in Richtung Hockenheim. Nach der Salierbrücke beabsichtigte sie nach links auf den Parkplatz abzubiegen. Da sie jedoch noch rechtzeitig einen entgegenkommenden LKW wahrnahm, bremste sie ab, um diesen passieren zu lassen. Einem dahinter befindlichen 60-jährigen Wohnmobilfahrer gelang es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen. Der Wohnmobilfahrer stieß nach seinem Bremsvorgang in die Leitplanke und schob den vor ihm befindlichen VW-Fahrer ein wenig nach vorne. Dem hinter dem Wohnmobil befindliche 51-jährige VW Touran-Fahrer gelang es ebenfalls nicht mehr rechtzeitig zu bremsen. Der 51-Jährige wich daraufhin das Lenkrad nach links und stieß vermutlich auf den an erster Stelle stehenden VW der 75-Jährigen, welche hierdurch über die Gegenfahrbahn in das dortige Böschungsgelände geschleudert wurde.

Der VW Touran schleuderte ebenfalls nach links auf die Gegenfahrbahn und wurde dort vom entgegenkommenden LKW auf der Fahrerseite frontal erfasst. Beide Fahrzeuge schleuderten gegen die Leitplanken, wobei der LKW quer zur Fahrbahn zum Stillstand kam.

Der Fahrer des Touran erlitt tödliche Verletzungen, die 48-jährige Beifahrerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der 58-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt, ebenso die 75-jährige VW Fahrerin. Der 60-jährige Fahrer des Wohnmobils wurde nicht verletzt.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 EUR.

Die leicht und schwerverletzten Unfallbeteiligten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund des komplexen Unfallgeschehens war die Unfallaufnahme, unter Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdiensten, erst um 15:54 Uhr beendet. Im Umkreis kam es zu zahlreichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die B39 war in beide Fahrtrichtungen, ab Abzweig Lußhof und Abfahrt Speyer voll gesperrt.

Der Unfalldienst der Verkehrspolizeiinspektion Mannheim hat die Ermittlungen eingeleitet.

