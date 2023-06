Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Elf Autos beschädigt

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Samstag, 3.6.2023 beschädigten Unbekannte elf Autos auf der Bultstraße in Oelde. An zehn Pkw war eine schmale, wellenförmige Kratzspur zu erkennen und an einem Fahrzeug wurde der Spiegel offensichtlich abgetreten. Vor Mitternacht waren dort drei Jugendliche gesehen worden. Wer kann Angaben zu den Sachbeschädigungen oder den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell