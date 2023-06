Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Unbekannter nahm Tasche aus Kofferraum

Warendorf (ots)

Am Freitag, 2.6.2023 nahm ein Unbekannter gegen 19.30 Uhr auf der Münsterstraße in Drensteinfurt eine Umhängetasche aus einem Kofferraum. Diese hatte ein 81-Jähriger dort hineingelegt, nachdem er Geld von einem Geldinstitut abgeholt hatte. Während der Tat befand sich der Senior in dem Pkw, stieg aus und stellte den Täter zu Rede. Der Mann ließ bei seiner Flucht die Tasche zurück, so dass keine Gegenstände gestohlen wurden. Der Unbekannte ist circa 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß, hat eine helle Hautfarbe, dunkelblonde und volle Haare, trug eine Jacke mit Muster, eine dunkelgraue Jogginghose und Turnschuhe. Der Mann hatte einen dunkelfarbigen Rucksack mit gelben Streifen dabei. Wer kennt den Gesuchten? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthalt machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell