Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Unfall auf der B38, zwischen Weinheim und Hemsbach, Höhe Gemarkung Tiefgewann, drei leicht verletzte Personen - PM Nr. 2

Weinheim (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 13.10.2023 gegen 17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Ford, C-Max und einem Audi, A3 auf der B38 zwischen Weinheim und Hemsbach. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam die 39-jährige Fahrzeugführerin des Ford aufgrund einer tiefstehenden Sonne in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit der entgegenkommenden 37-jährigen Fahrzeugführerin des Audis. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführerin sowie die 7-Jährige Tochter der Unfallverursacherin leicht verletzt. Alle Personen wurden vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 50.000,- Euro. Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe, sowie den Abschleppmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in der Zeit von 17:20 Uhr bis 20:30 Uhr vollgesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet und es kam zu lediglich geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Weinheim durchgeführt.

