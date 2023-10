Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Raub im Bereich des Wasserturms - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots)

Am Freitag Abend gegen 20:00 Uhr befanden sich ein 23-Jähriger in der Innenstadt im Bereich des Wasserturms, als er von einer 3-köpfigen Personengruppe angepöbelt, mit einem Faustschlag zu Boden gebracht und auf ihn eingeschlagen und getreten wurde. Hierbei wurde ihm Bargeld und ein Schlüsselbund gestohlen. Das mitgeführte Handy wurde von den Tätern zerstört. Die Täter sind nach begangener Tat in unterschiedliche Richtungen geflüchtet.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 25 Jahre, trugen schwarze Jogginghosen. Ein Täter hatte dunkle Haare zum Zopf gebunden und eine dunkelblaue Jacke getragen. Ein weiterer hatte eine rote Daunenjacke und weiße Nike Sneaker an. Der dritte Täter trug eine dunkelblaue Puma-Jacke, und dunkelblaue Adidas-Sneaker.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

