POL-PDWIL: Diebstahl von Portemonnaie aus Tasche

Strohn (ots) - Gegen 04:15 Uhr kam es in der Ortslage Strohn zu einer Sprengung des Geldautomaten in der Filiale der dortigen Volksbank. Es entstand hoher Sachschaden. Über Täter und Beute liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen sind in vollem Gange. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Wittlich Polizeiinspektion Daun Telefon: 06592-96260 www.polizei.rlp.de/pd.wittlich Pressemeldungen der Polizei ...

