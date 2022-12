POL-PDWIL: Sprengung Geldautomat

Wittlich (ots) - Am Freitag, 16.12.2022, 23:30 Uhr befuhr eine 21-Jährige mit ihrem PKW die Arnold-Janssen-Straße in Wittlich-Wengerohr. Beim Abbiegevorgang in die Straße "Neuerburger Weg" kollidierte sie mit einer Grundstücksmauer. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass am Fahrzeug der 21-Jährigen sämtliche Scheiben vereist waren, wodurch die Sicht der Fahrerin erheblich beeinträchtigt war. Durch ...

mehr