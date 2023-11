POL-PDPS: Kleinkraftrad in der Marsstraße gestohlen

Zweibrücken (ots) - Zeit: 08.11.2023, 09:00 Uhr - 10:18 Uhr Ort: Zweibrücken, Vogesenstraße 35. SV: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Befahren der Vogesenstraße in Richtung Althornbach einen am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen Honda-Civic und entfernte sich anschließend unerlaubt in Richtung Althornbach, obwohl er Fremdschaden von rund 2.000 Euro angerichtet hatte. Die Polizeiinspektion ...

