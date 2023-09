Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben & Roschbach - Schulwegüberwachungen

Edenkoben/Roschbach (ots)

Durch die Edenkobener Polizei wurden am heutigen Morgen die Schulwege zu den Grundschulen Edenkoben und Roschbach hinsichtlich der Einhaltung der Höchstgeschwindigkeiten und der Vorschriften zur Mitnahme von Kindern im PKW überwacht. Entlang der durch Schulkinder stark frequentierten Luitpoldstraße in Edenkoben ergaben sich im relevanten Zeitraum acht Verstöße gegen die angeordnete Höchstgeschwindigkeit von 30km/h. Der schnellste Fahrer fuhr mit 48km/h an den Kindern vorbei. Vorbildlich hingegen waren alle sieben kontrollierten sog. Elterntaxis in Roschbach, die ihre Kinder aus den umliegenden Ortsgemeinden in die dortige Grundschule brachten. Alle Kinder waren ordnungsgemäß gesichert und saßen auf den vorgeschriebenen Sitzerhöhungen.

