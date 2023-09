Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim-Zeiskam-Weingarten - Schockanrufe durch falsche Polizeibeamte

Germersheim (ots)

Am 05.09. wurde bereits über mehrere Betrugsversuche im Bereich Schockanrufe/Falscher Polizeibeamter berichtet. Auf diesen Artikel meldeten sich weitere Bürger und teilten gleichgelagerte Fälle vom 05.09. in Zeiskam mit. Weitere Anrufe gingen gestern, am 06.09. in Bellheim und Weingarten (Pfalz) ein. Glücklicherweise fiel niemand auf die Betrugsmasche rein. Man witterte den Betrug und legte auf. Die Polizei warnt nochmals dringend davor, Unbekannten private und sensible Daten am Telefon preiszugeben und auf Geldforderungen einzugehen.

