POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Germersheim (ots) - Am 05.09. wurde bereits über mehrere Betrugsversuche im Bereich Schockanrufe/Falscher Polizeibeamter berichtet. Auf diesen Artikel meldeten sich weitere Bürger und teilten gleichgelagerte Fälle vom 05.09. in Zeiskam mit. Weitere Anrufe gingen gestern, am 06.09. in Bellheim und Weingarten ...

