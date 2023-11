Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Drei Männer auf dem Exerzierplatz verletzt

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, um 17:15 Uhr erschienen drei junge Männer, zwischen 22 und 30 Jahren alt, auf der Polizeidienststelle und beanzeigten den Vorfall, der sich gegen 16:50 Uhr, auf dem Exerzierplatz ereignete. Die drei Männer hätten sich dort aufgehalten und seien plötzlich und ohne Vorwarnung von ungefähr 10 Männern angegangen worden. Außer Faustschlägen sei wohl auch eine Fahrradkette und Pfefferspray zum Einsatz gekommen. Einer der Angreifer hätte versucht, mit einem Messer zuzustechen, was jedoch verletzungsfrei durch eine Abwehrreaktion verhindert werden konnte. Während der Tatausführung seien Beleidigungen und Bedrohungen ausgesprochen worden. Alle drei Geschädigten begaben sich nach der Anzeigenerstattung in das Krankenhaus, um die Verletzungen behandeln und attestieren zu lassen.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach der Tätergruppe verlief negativ. Die Täter sollen sich weitestgehend in arabischer Sprache verständigt haben. Ermittlungsansätze sind vorhanden. Ein direkter Zusammenhang zu den Ereignissen am 13. September kann nach derzeitigen Erkenntnissen nicht bestätigt werden. Wir berichteten damals unter https://s.rlp.de/rtlGt

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

