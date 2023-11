Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autofahrer gerät in den Gegenverkehr - niemand verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag (02.11.2023), um 23.00 Uhr, geriet ein 24-jähriger Bottroper aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw in den Gegenverkehr. Ein 34-jähriger Mann aus Bottrop war mit seinem Auto auf der Scharnhölzstraße in Richtung Aegidistraße unterwegs, als er mit dem Auto des 24-Jährigen zusammenstieß. Der 24-Jährige kam nach dem Zusammenstoß mit seinem Fahrzeug nicht zum Stehen und beschädigte ein weiteres Auto, das am Fahrbahnrand der Gegenrichtung geparkt war. Die Fahrzeuge der beiden Bottroper wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf circa 8.500 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

