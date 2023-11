Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop

In der Nacht zu Mittwoch (03.45 Uhr) schlugen bislang unbekannte Täter eine Scheibe eines Geschäfts an der Hansastraße ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Ladenlokal. Zuvor schoben sie ein Rollo hoch und fixierten dieses, um freien Zugang zur Scheibe zu haben. Eine Anwohnerin wurde auf den Lärm aufmerksam und sah nach. Sie konnte zwei Personen erkennen, die über die Hinterhöfe davonliefen. Die beiden flüchtenden Personen werden als dunkel gekleidet und etwa 1,70m groß beschrieben. Eine trug eine Cappy. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden.

Dorsten

Am Hoonkesweg überraschte eine Dorstenerin einen Einbrecher in der Wohnung. Er hatte sich über die Terrassentür Zutritt verschafft, indem er diese aufhebelte. Als der Eindringling die Frau bemerkte, flüchtete er sofort. Da augenscheinlich noch nichts durchsucht wurde, hat die Frau die Person wohl frühzeitig erwischt. Ob es sich bei dem Einbrecher um eine Frau oder einen Mann handelte, konnte die Dorstenerin nicht sagen. Die Person war etwa 1,70m groß, dunkel gekleidet und wirkte sportlich. Die Tatzeit beschränkt sich auf Mittwoch, zwischen 19.15 Uhr und 20.15 Uhr.

In der Nacht auf Donnerstag wurde am Deutener Weg ein Traktor gestohlen. Der grüne John Deere mit RE-Kennzeichen stand vor einer Scheune - und wurde vermutlich gegen 1.30 Uhr mitgenommen. Eine Zeugin hatte um diese Uhrzeit verdächtige Geräusche gehört. Am Mittwochabend soll sich bereits eine verdächtige Person mit einem Pkw dort aufgehalten haben, Näheres ist nicht bekannt.

Aus einem Bürocontainer an der Straße Im Werth entwendeten Unbekannten drei Laptops. Sie hebelten ein Fenster auf, um ins Innere zu gelangen. Tätig waren die Diebe zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen.

Herten

Gegen kurz nach 23.00 Uhr, am Mitwoch, beobachteten Zeugen mehrere, noch nicht bekannte, Täterinnen oder Täter. Die Gruppe schlug die Scheibe eines Handygeschäfts auf der Hermannstraße ein. Ersten Erkenntnissen nach bemerkten die vier Einbrecher unsere Zeugen und flüchteten dann in einem weißen Kastenwagen in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Bereich des Tatortes verlief ohne Erfolg.

Die Täter können beschrieben werden:

- jung - dunkel gekleidet - trugen Kapuzenpullover - Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun ob etwas gestohlen wurde.

In der Zeit von Dienstag (17.30 Uhr) bis Donnerstag (07 Uhr) brachen Unbekannte zwei Baucontainer an der Vitusstraße auf und entwendeten diverse Werkzeuge. Hinweise auf die Täter liegen bisher nicht vor. 231102-0843-075697

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

