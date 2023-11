Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Polizei sucht einen Geschädigten und zwei Verdächtige nach Schlägerei

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch erhielt die Polizei gegen 03.45 Uhr den Hinweis, dass es in einem Brauhaus am Kirchhellener Ring zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten gekommen sein soll. Nach Klärung des Sachverhalts vor Ort sucht die Polizei nun nach zwei verdächtigen Männern, die einen 18-jährigen Bottroper leicht verletzt haben sollen. Diese hätten nach Zeugenaussagen auf den 18-Jährigen eingetreten. Zudem wird noch ein weiterer Geschädigter gesucht, der ebenfalls bei der Auseinandersetzung verletzt worden sein soll. Er war bei der Anzeigenaufnahme jedoch nicht mehr zugegen.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: 1. etwa 1,70m groß, Mütze, dunkel gekleidet. 2. Ca. 1,90m groß, schlank, Cap, blondes Haar, Partybrille, dunkel gekleidet

Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell