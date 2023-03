LPI-SLF: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Saalfeld/Saale (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam in einen Schreibwarenladen der Südstadtgalerie in der Saalfelder Reinhardtstraße ein. Dabei erbeuteten sie neben Zigaretten auch Bargeld. Es entstand erheblicher Sachschaden. Sachdienliche Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Saalfeld. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

