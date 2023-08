Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Schönau: Auto stößt mit Straßenbahn zusammen

Mannheim (ots)

Am Dienstag, um 11:50 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Mercedes den Dirschauer Weg in Richtung Kattowitzer Zeile. In der Einmündung an der Kattowitzer Zeile missachtete er die Vorfahrt einer Straßenbahn, welche in Richtung Endhaltestelle Schönau unterwegs war. Trotz Vollbremsung des Straßenbahnfahrers kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedesfahrer, wodurch dieser auf ein am rechten Fahrbahnrand geparkten weiteren Mercedes geschoben wurde. Das Auto des 22-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Straßenbahn konnte in den Betriebshof geleitet werden. Personen kamen glücklicherweise bei dem Zusammenstoß nicht zu Schaden. Die Schadenssumme aller Fahrzeuge beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro im sechsstelligen Bereich. Der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

