Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: 9-Jähriger Radfahrer von Auto angefahren

Recklinghausen (ots)

Auf der Wartburgstraße ist heute Morgen ein 9-jähriger Junge aus Castrop-Rauxel angefahren und verletzt worden. Der Junge war gegen 7.50 Uhr mit seinem Fahrrad in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Gleichzeitig wollte ein 52-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel, der in Richtung Kreisverkehr fuhr, nach rechts auf einen Supermarkt-Parkplatz abbiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt der Autofahrer kurz an, um ein anderes Kind vorbeizulassen. Beim Anfahren erfasste er dann aber den 9-Jährigen. Der Junge musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, nach ersten Informationen erlitt er leichte Verletzungen.

