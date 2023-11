POL-RE: Dorsten/Gladbeck: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Am Mittwoch erhielt die Polizei gegen 03.45 Uhr den Hinweis, dass es in einem Brauhaus am Kirchhellener Ring zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten gekommen sein soll. Nach Klärung des Sachverhalts vor Ort sucht die Polizei nun nach zwei verdächtigen Männern, die einen 18-jährigen Bottroper leicht verletzt haben sollen. Diese hätten ...

mehr