Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen - Schwarzwald-Baar-Kreis) Bei Verkehrsunfall insgesamt 6 Fahrzeuge beschädigt (20.10.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall hat sich am Freitagmorgen gegen 07.30 Uhr in der Dattenbergstraße in Villingen ereignet. Ein junger Pkw-Lenker fuhr auf der leicht abschüssigen Fahrbahn gegen einen am rechten Fahrbahndrand geparkten Renault und fuhr diesem den linken Außenspiegel ab. Danach streifte er einen weiteren geparkten Mercedes. Wenige Meter weiter prallte der Fahrzeuglenker in das Heck eines geparkten Dacia Duster, so dass an diesem Fahrzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Durch die Wucht des Aufpralls auf den Duster wurde dieser nach vorne geschoben und beschädigte hierbei einen geparkten VW Golf, dieser wiederum wurde ebenfalls noch auf einen Audi A3 geschoben. Die Gesamtbilanz ergab einen Gesamtschaden von ca. 27500.- EUR und einen leicht verletzen Pkw-Lenker.

