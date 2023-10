Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen - Schwarzwald-Baar-Kreis) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht (20.10.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Freitagabend kam es kurz nach 22 Uhr in Villingen an der Ampelkreuzung Nordring/Habsburgerring zu einer Verkehrsunfallflucht, wo die Polizei weitere Hinweise zur Klärung benötigt. Ein Pkw-Lenker musste vom Nordring kommend wegen Rotlicht an der Ampel anhalten, vor ihm standen bereits weitere Fahrzeug. Nachdem die Ampel auf Grün schaltete, fuhren die Fahrzeuge langsam an, als von hinten ein unbekannter Pkw auf den anfahrenden Pkw auffuhr und einen Schaden am Heck verursachte. Der Unfallverursacher fuhr nach der Kollision einfach weiter in Richtung der Wieselsbergstraße. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang einen schwarzen Pkw in der Größe eines Kombis. Vom Kennzeichen ist die Zahlenkombination 6666 bekannt. Hinweise zum Unfallverursacher und Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben, mögen sich beim Polizeirevier Villingen unter 07721/601-0 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell