POL-KN: (Schramberg - Lkr. Rottweil) Sachbeschädigung an Schule - Zeugensuche (20.10.2023)

Schramberg (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagfrüh haben in Schramberg an der Erhard-Junghans-Schule unbekannte Täter Fenster beschädigt. Im Bereich zur Straße "Am Mühlegraben" wurden Fenster in über 3 Meter Höhe mit unbekannten Gegenständen beworfen. Hierbei ging ein Fenster zu Bruch, ein weiteres wurde Zerkratzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ca. 1500.- EUR. Zur Klärung dieser Straftat benötigt die Polizei Schramberg Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg unter Telefon 07422/27010 zu melden.

