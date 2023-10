Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Zwei Glasscheiben an der Erhard-Junghans-Schule mutwillig beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Schramberg, Lkr. Rottweil (ots)

Im Zeitraum von Donnerstagabend, 17.30 Uhr, bis Freitagmorgen, 08.45 Uhr, hat ein unbekannter Täter zwei Glasscheiben an der zur Straße "Am Mühlegraben" gelegenen Gebäudeseite der Erhard-Junghans-Schule beschädigt. Hierbei warf der Täter unbekannte Gegenstände gegen die Scheiben, so dass eine Glasscheibe zerkratzte und eine weitere Scheibe splitterte. Insgesamt entstand Sachschaden an den beiden Scheiben der Schule in Höhe von rund 1500 Euro. Die Polizei Schramberg hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Wahrnehmungen in der Straße "Am Mühlegraben" beziehungsweise an der Schule gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg, Tel.: 07422 2701-0, in Verbindung zu setzen.

