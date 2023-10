Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfallflucht im Kreisverkehr Ziegelei Rickelshausen - Motorradfahrerin verletzt - Polizei sucht Zeugen (20.10.2023)

Radolfzell (ots)

Der Polizeiposten Rielasingen-Worblingen sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Freitagmorgen im Kreisverkehr Ziegelei Rickelshausen ereignet hat. Eine 17-Jährige fuhr mit einem Benelli Motorrad von der Ziegelei Rickelshausen in den Kreisverkehr in Richtung Böhringen ein. Zeitgleich fuhr ein Unbekannter mit einem dunklen/schwarzen Renault aus Richtung Radolfzell kommend ungebremst in den Kreisverkehr und nahm der jungen Bikerin die Vorfahrt. Durch eine Vollbremsung gelang es der 17-Jährigen einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, dabei kam sie jedoch zu Fall. Ohne sich um die gestürzte und verletzte 17-Jährige zu kümmern, fuhr der unbekannte Renault-Fahrer weiter. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte die junge Frau vor Ort. An der Benelli entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den unbekannten Renault-Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 917036 zu melden.

