Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sörgenloch; Verdacht Trunkenheitsfahrt - Zeugen gesucht

Sörgenloch (ots)

Am Sonntag, den 23.07.2023 gegen 20:38 Uhr, teilte eine Frau über den Notruf der Polizei mit, dass ein Weißer Hyundai i10 auf der A 63 in Fahrtrichtung Nieder-Olm mit zügiger Geschwindigkeit quer über alle Fahrspuren samt Seitenstreifen fahren würde und es durch diese "extreme Situationen" bereits mehrere "Beinahe-Zusammenstöße" gegeben hätte. Ein Zusammenstoß mit der Leitplanke konnte ebenfalls nur knapp vermieden werden, sowie das Überfahren einer Verkehrsinsel. Letztlich teilte die Zeugin mit, dass das Fahrzeug in Sörgenloch vor einem Haus zum Stehen gekommen sei und der Fahrer in dieses hineinging. Die Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Mainz 3 klingelte daraufhin an der besagten Anschrift woraufhin ein 33-jähriger Mann öffnete, auf den die Personenbeschreibung der Zeugin zutraf. Dieser verneinte jedoch gefahren zu sein. Bei dem Mann konnte ein erheblicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden, sowie zittrige Hände und eine gerötete/ glänzende Bindehaut, woraufhin er für eine Blutprobe mit zur Dienstelle genommen wurde. Zwischenzeitlich zeigte sich der 33-Jährige der Polizeistreife gegenüber aggressiv und äußerte Beleidigungen. Dieser hat nun mit Strafverfahren wegen Beleidigung und Trunkenheit im Verkehr zu rechnen.

Wer zwischen 20:30 - 21:00 im Bereich Nieder-Olm Feststellungen in Zusammenhang mit einem Weißer Hyundai i10 machen konnte, oder sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell