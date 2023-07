POL-PPMZ: Mainz - Marienborn; Ohne Zulassung und betrunken mit E-Scooter unterwegs

Mainz - Drais (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mainzer mit seinem Beifahrer die Landesstraße 427 von Mainz-Lerchenberg in Richtung Drais. In Drais, in Höhe der Ober-Olmer-Straße, kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die dortige Ampel und überschlug sich mit seinem Auto. Ob Sekundenschlaf eine mögliche Verkehrsunfallursache ist, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. ...

