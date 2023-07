POL-PPMZ: Mainz - Drais, Auto überschlägt sich in Mainz-Drais

Mainz - Oberstadt (ots) - Am 20.07.2023 kam es gegen 8:00 Uhr beim Abbiegen in die Binger Straße in der Höhe des Tankstellengeländes zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 12-jähriger Junge und ein 45-jähriger Mann befuhren beide den Radweg in Richtung Hauptbahnhof. Dabei überholte der Mann den Jungen aufgrund seiner langsamen Geschwindigkeit und bog auf Höhe der Tankstelle, ohne vorherige ...

