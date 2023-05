Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im Hochsauerlandkreis

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es gegen 03:00 Uhr in der Straße am Dachsbau in Arnsberg zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter manipulierten an einer Terrassentür, gelangten aber nicht ins Innere des Hauses. Es entstand Sachschaden. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 - 90200

Olsberg: In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten bislang unbekannte Täter in einen Kiosk einzubrechen. Gegen 03:35 Uhr wurden Anwohner auf die ausgelöste Alarmanlage in der Straße Sachsenecke aufmerksam. Der Eigentümer stellte eine Beschädigung der Eingangstür fest und benachrichtigte die Polizei. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter der 02961 - 90200

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell