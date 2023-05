POL-HSK: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Eslohe (ots) - Am Mittwochvormittag kam es gegen 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Eslohe. Beim Aussteigen aus dem geparkten Auto prallte die Tür gegen einen vorbeifahrenden Lkw mit dunkelblauem Auflieger. Mehr Hinweise konnte die Zeugin nicht geben. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Sebastian Held Telefon: ...

