Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, K6101, Lkr. Konstanz) Unfall auf der K6101 - Motorradfahrer leicht verletzt (19.10.2023)

Bodman-Ludwigshafen, K6101 (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße 6101 zwischen Bodman und der Bundesstraße 34. Ein 60-jähriger Opelfahrer bog von der K6101nach links auf eine Obstplantage ab. Ein hinter dem Opel fahrender 41-jähriger Motorradfahrer erkannte die Situation zu spät, prallte in die Seite des abbiegenden Wagens und stürzte. Glücklicherweise verletzte er sich dabei nur leicht. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Sowohl der Opel als auch die Honda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 22.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell