POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf dem Fußgängerüberweg am Kreisverkehr Steißlinger Straße/Bohlinger Straße- Radfahrerin verletzt (19.10.2023)

Am Donnerstagmittag hat sich am Kreisverkehr auf der Steißlinger Straße/Bohlinger Straße ein Unfall zwischen einem Autofahrer und einer Radfahrerin ereignet. Ein 82-Jähriger fuhr auf der Steißlinger Straße in Richtung Georg-Fischer-Straße. Am Kreisverkehr zur Bohlinger Straße stieß er mit einer mit einem Fahrrad den Fußgängerüberweg querenden 31-Jährigen zusammen. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Am Auto entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

