Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Zwei Einsätze am frühen Mittochmorgen für die Feuerwehr

Bild-Infos

Download

FW Bocholt (ots)

Um 07:45 Uhr kurz vor dem Wachwechsel wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in der Ziegelheide gerufen. Die Trupps bekämpften den Brand unter Atemschutzgerät mit C-Strahlrohren. Die Rettungswagenbesatzung brachte einen Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation zum Krankenhaus. Der nebenan wohnende Sohn hatte ihn vor Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Wohnhaus retten können. Der Sachschaden durch das Brandereignis wird nach Rücksprache mit der Polizei auf 100.000 EUR geschätzt. Ein Übergreifen der Flammen auf das Dach und das Nachbarhaus konnte vermieden werden. Nachdem das Löschgruppenfahrzeug an der Feuerwache wieder einsatzklar gemacht wurde, ging es weiter in den Mussumer Industriepark zu einem Brandmeldealarm. Während eines Produktionsvorgangs wurden geringfügige Mengen Rauch freigesetzt und über einen Rauchmelder detektiert. Die Feuerwehr musste nicht mehr tätig werden. Bei beiden Einsätzen waren 4 Fahrzeuge mit jeweils 11 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell