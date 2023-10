Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: unklarer Wohnungsbrand

Bild-Infos

Download

FW Bocholt (ots)

Am Dienstagabend, um ca. 23:00 Uhr wurde die Feuerwehr Bocholt zu einem unklaren Wohnungsbrand in die Straße Up de Dohre alarmiert. Vor Ort hatte ein Kühlschrank unter einem Terrassendach aus Holz gebrannt, welches durch die Nachbarn mit einem Gartenschlauch abgelöscht wurde. Dank dem beherzten Eingreifen konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Es wurden Nachlöscharbeiten und Entrauchungsmaßnahmen im Haus durchgeführt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Bocholt war mit vier Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell